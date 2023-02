Monterosi, in trasferta è notte fonda: in casa della Turris biancorossi sconfitti 2-0. Il gol è un miraggio

Il Monterosi esce sconfitto 2-0 dallo scontro salvezza contro la Turris e inguaia la propria classifica nel girone C. Per i biancorossi quella arrivata ieri, è stata la sesta sconfitta nelle ultime sette trasferte. In sei occasioni, Carlini e compagni non hanno segnato e il problema del gol sta diventando il principale handicap dei biancorossi. Decisivi i gol di Luci dopo appena sei minuti e quello di Maniero a venti minuti dal termine che ha chiuso i giochi. La classifica dei biancorossi si fa preoccupante e ancora di più lo è la carenza in zona gol con Costantino e compagni che non riescono a segnare con continuità. Domenica prossima altra gara lontana dal Rocchi: a Giugliano serviranno assolutamente punti.

TURRIS (4-3-3): Perina 6; Rizzo 6, Miceli 6,5, Di Nunzio 6, Contessa 6,5; Acquadro 6 (dal 29’s.t. Maldonado 6), Franco 7 (dal 38’s.t. Taugourdeau s.v.), Luci; Giannone 6,5, Maniero 6,5 (dal 40’s.t. Longo s.v.), Leonetti 6,5. All. Salvatore 6,5 (Fontana squalificato).

MONTEROSI (4-3-1-2): Forte 6; Giordani 5,5 (dal 12’s.t. Verde 5,5), Mbende 5,5, Borri 5,5, Tartaglia 5,5 (dal 20’s.t. Vitali 5,5); Parlati 6, Santoro 5,5 (dal 10’s.t. Di Paolantonio 5,5), Lipani 6; Carlini 5,5; Tonin 5 (dal 1’s.t. Costantino 5,5), Della Pietra 5,5. All. Menichini 5.

Arbitro: Di Graci di Como 6

Reti: Luci al 6’ p.t.; Maniero al 25’s.t.

Note: ammoniti Borri, Miceli, Lipani, Verde, Acquadro, Di Paolantonio.