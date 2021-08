Domenica 22 Agosto 2021, 06:25

Il Monterosi Tuscia esce sconfitto 2-0 dal match di Coppa Italia contro il Teramo e saluta la manifestazione al primo turno. Il debutto in serie C della compagine allenata dal tecnico David D'Antoni, non è stato indimenticabile ma il tempo per recuperare i biancorossi lo hanno.

Un punto però va chiarito subito: il Monterosi ha bisogno di almeno tre rinforzi importanti per la categoria, soprattutto nel reparto offensivo, apparso leggero e con un Polidori in ritardo di condizione, e in mezzo al campo dove l'esperienza di un Teramo giovane ma con diversi calciatori esperti, ha fatto la differenza. D'Antoni rimane fedele al suo dogma: non di prescinde dal 3-5-2 che ha fatto la fortuna dei viterbesi: Marcianò tra i pali, la difesa a tre è quella annunciata alla vigilia con Piroli, Rocchi e Borri, mentre a dettare i tempi in mezzo al centrocampo c'è Buono con Parlati e Franchini che agiscono da mezzali. Sugli esterni viaggiano Cancellieri e Adamo, mentre Polidori e Ferri Marini completano il reparto offensivo.

Dall'altra parte c'è un Teramo in costruzione ma avanti come identità di squadra e furbizia per la categoria. Il nuovo allenatore Federico Guidi non prescinde dal metronomo Arrigoni, mentre Mungo e Piacentini fanno ragionare la squadra. Il Teramo prende le operazione del gioco già dopo dieci minuti quando Malotti chiama alla parata Marcianò. La pressione degli abruzzesi aumenta ed il vantaggio è nell'aria timbrato al 19' dal nuovo arrivato Birligea che fulmina Marcianò con un destro secco. Il vantaggio carica un Teramo che ha ritrovato i proprio tifosi (289 in tutto) dopo mesi di astinenza: i padroni di casa sfiorano il bis con Arrigoni, mentre al 39' il solito Birligea pugnala la difesa del Monterosi per il 2-0 che manda le squadra negli spogliatoi. Il risultato maturato alla fine della prima frazione non fa una piega e il Monterosi si rammarica anche per la sostituzione forzata cui è costretto Polidori che abbandona il campo al 31' per lasciare spazio al giovane Luciani.

Nella ripresa il canovaccio non cambia: il Teramo non forza più, ma la pressione del Monterosi non produce grandi pericoli dalle parti di Tozzo. Il pacchetto difensivo dei padroni di casa disinnesca i pericoli (sterili) che provano a creare gli ospiti che la grande occasione l'hanno in pieno recupero quando Adamo calcia sul palo un calcio rigori causato da un fallo di Fiorani ai danni di Luciani. Il Monterosi saluta così al primo turno la Coppa Italia: per la formazione di mister D'Antoni, ora, testa all'esordio casalingo in campionato programmato per sabato prossimo contro il Foggia di Zdenek Zeman; al Rocchi servirà una prestazione diversa.

TERAMO (4-3-3): Tozzo, Hadziosmanovic, Soprano (39' st Trasciani), Piacentini, Rillo; Mungo (39' st Cappa), Arrigoni (K), Viero (25' st Cuccurullo); Malotti (18' st Bernardotto), Birligea, Kyeremateng (25' st Fiorani). A disp.: D'Ambrosio, Furlan, Bellucci, Trasciani, Cappa, Agostino. All.: Guidi.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Marcianò, Piroli (Vk), Borri, Rocchi (23' st Verde); Cancellieri, Franchini (37' st Cardone), Buono (K), Parlati (37' st Polito), Adamo; Polidori (31' pt Luciani), Ferri Marini (23' st Caon). A disp.: Alia, Angeli, Tonetto, De Angelis, Sola, Fauzia. All.: D'Antoni.

Arbitro: sig. Andrea Zanotti di Rimini.

Reti: 18' pt e 39' pt Birligea