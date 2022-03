Venerdì 18 Marzo 2022, 06:15

Una vittoria fondamentale, servita per rimettere le cose apposto e guardare con ottimismo e fiducia all’ultima parte della stagione. Il Monterosi si gode il successo arrivato in casa della Turris che lo ha proiettato a quota 40 punti nel girone C. I biancorossi sono ad un passo dalla salvezza e possono sognare anche qualcosa di più, soprattutto se dovessero battere domenica prossima la Juve Stabia.

Tornando alla sfida vinta all’Angelo Liguori – facilitata da una Turris molto nervosa che ha chiuso addirittura in nove uomini – da segnalare la mossa del tecnico Leonardo Menichini che ha proposto un Monterosi vestito con un 4-4-1-1 inedito ma molto equilibrato.

Il vantaggio di Samuele Parlati all’alba del match, ha messo la sfida sui binari giusti ma in Campania si è vista una squadra compatta e aggressiva che voleva a tutti i costi i tre punti.

«E’ stato proprio così – analizza Menichini – ho pensato di cambiare qualcosa a livello tattico ma poi la differenza la fanno i calciatori che vanno in campo. Dopo due sconfitte volevamo raccogliere qualcosa di più e ci siamo riusciti attraverso una prova di squadra che dovremo riproporre anche nelle ultime sei giornate. Vittoria della tranquillità? Abbiamo fatto un bel passo avanti ma per festeggiare serve il conforto della matematica».

Protagonisti, come detto, le invenzioni di Menichini e i gol di Parlati e Costantino, giunto vicino alla doppia cifra. «Sono contento per la squadra perché prenderci una vittoria come quella in casa della Turris ci rende molto orgogliosi – spiega l’attaccante – è stata una partita strana che potevamo chiudere prima ma fondamentale da vincere. Sono partito dalla panchina – prosegue Costantino – ma come vuole il mister ci facciamo trovare sempre pronti per la causa: ora testa alla Juve Stabia».

E allora ecco che la parola salvezza inizia ad echeggiare con forza nell’ambiente monterosolino: sei le tappe che mancano al traguardo con un calendario che prevede quattro match casalinghi e soltanto due trasferte. La sensazione che - quella di domenica contro la pericolosa Juve Stabia - possa essere una tappa molto importante: vincendo infatti i biancorossi otterrebbero la certezza di restare in C; accarezzando anche il sogno playoff.