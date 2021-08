Lunedì 23 Agosto 2021, 10:20

Non è un campanello d'allarme ma una spia rossa accesa si. Il 2-0 incassato a Teramo ha fatto capire al Monterosi Tuscia che tra serie D e professionismo c'è una bella differenza. Il cammino dei biancorossi di mister David D'Antoni è appena agli inizi: nessun processo per carità ma anche lo stesso D'Antoni nel post-gara ha fatto capire che il cambio di direzione deve essere immediato altrimenti si farà fatica.

«Abbiamo rinunciato a giocare fin dall'inizio e questo non lo accetto - ha detto nella conferenza post-gara l'allenatore dei viterbesi - il Teramo ci è venuto a prendere sin dall'inizio e noi dovevamo avere più coraggio: siamo stati troppo timorosi ma contro questi avversari non puoi permettertelo». E allora punto e capo: sabato prossimo c'è il campionato e al Rocchi arriverà un Foggia ambizioso e spumeggiante guidato in panchina da un mostro sacro come Zdenek Zeman. «Sappiamo che il nostro sarà un percorso lungo, ma sabato inizia il campionato e non è che abbiamo tantissimi giorni per crescere. La squadra nel secondo tempo qualcosa in più ha fatto vedere, ma sappiamo tutti che dobbiamo dare qualcosa in più». Insomma il Monterosi è un cantiere aperto che però deve tirare su il palazzo il più velocemente possibile.

«Con la società abbiamo deciso di cambiare molto rispetto allo scorso anno - ammette D'Antoni - questo inevitabilmente all'inizio ci potrà penalizzare, ma ho grande fiducia nei ragazzi e nel club». Club che in settimana dovrà accelerare anche sul mercato: l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dell'allenatore almeno tre giocatori di categoria. Due saranno attaccanti con Felice Evacuo e Giacomo Casoli, mentre un altro investimento importante sarà fatto a centrocampo dove piacciano molto Federico Angiulli e Francesco Salandria che dovrebbe salutare la Viterbese. Dopo la gara persa a Teramo però ci saranno da capire anche le condizioni di Alessandro Polidori uscito per infortunio dopo appena mezz'ora di gioco. «Ancora non sappiamo nulla su Alessandro - ha detto D'Antoni - dalle prime indiscrezioni però non sembra essere una cosa leggera». Un debutto amaro per un Monterosi che però già pensa al riscatto.