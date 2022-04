Martedì 26 Aprile 2022, 06:00

Perdere l’ultima in casa ma essere felici lo stesso. Il Monterosi ha chiuso con una sconfitta interna la stagione regolare nel girone C, ma si prepara a vivere l’avventura nei play-off che scatterà domenica prossima in casa della Virtus Francavilla.

Contro il Latina, dopo sei risultati utili, i biancorossi hanno steccato ma di motivi per cantare a squarciagola ce ne sono tanti.

In primis appunto, l’aver conquistato gli spareggi promozione che ad inizio stagione erano visti come un miraggio, come una borraccia piena d’acqua in mezzo al deserto.

Ed invece, non solo sono arrivati i play-off ma sono giunti dopo una cavalcata a petto in fuori che non ha mai messo in discussione quella salvezza vero primo obiettivo stagionale.

«Abbiamo fatto qualcosa di speciale ma questo lo diciamo da tempo – ammette il tecnico del Monterosi Leonardo Menichini – siamo riusciti a far passare la salvezza in secondo piano al termine di un campionato vissuto sempre nella parte tranquilla della classifica. A questi ragazzi vanno inoltrati soltanto complimenti: si è creato un gruppo speciale che ha fatto la differenza».

Un altro motivo per sorridere sta nella bellissima cornice di pubblico che ha accompagnato il Monterosi nell’ultima partita al Rocchi.

Contro il Latina c’erano più di 600 spettatori che hanno fatto un tifo genuino come avveniva in un calcio che non c’è più.

«Dispiace aver perso soprattutto per loro – ammette Menichini – mi sono emozionato a vedere tutta quella gente arrivata da Monterosi. Sarebbe stato bello giocare il play-off in casa per loro ma proveremo a dedicargli la vittoria».

Una vittoria che il Monterosi dovrà andarsi a prendere in casa di un Francavilla che sembra in grossa difficoltà.

Ai play-off si azzera tutto e i pugliesi allenati dall’ex allenatore della Viterbese Roberto Taurino partiranno con i favori del pronostico, visto che potranno contare sul fattore campo e sul doppio risultato a disposizione.

«E’ così – spiega Menichini – ma voglio vedere una squadra che giochi per divertirsi. Non avremo pressioni e senza pressioni si gioca meglio: sono fiducioso».

In campionato le due squadre si sono divise i successi: 1-0 per il Francavilla in Puglia; stesso risultato in favore del Monterosi a Viterbo. I biancorossi riprenderanno gli allenamenti oggi pomeriggio: rosa al completo per Menichini che non avrà squalificati e recupererà Cancellieri e Adamo assenti contro il Latina.