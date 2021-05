12 Maggio 2021

di Marco Gobattoni

Mancano nove punti, o in caso di risultati incastrati bene potrebbero bastarne anche sei. Poco importa: il Monterosi ha in mano il passaggio in serie C che insegue da tantissimo tempo. Il presidente Luciano Capponi, arrivato sulla tolda di comando nel lontano 2014, ha sempre sognato l'approdo nei mari eleganti del professionismo. Un approdo caldo e confortevole però, presuppone anche un porto dove sbarcare. E questo, al momento, è il problema del Monterosi. Il gioiellino rappresentato dal Marcello Martoni, casa attuale dei biancorossi, non è omologato per le giornate di gala e allora ecco che il profumo dell'erba del Rocchi diventa sempre più suadente. Fosse per Capponi e per tutta la galassia che compone il pianeta biancorosso, lo sbarco al Rocchi, sarebbe cosa fatta. L'obiettivo è quello, ma ci sono degli ostacoli da superare come rivela e spiega il patron del Monterosi stesso.

«Vogliamo venire a giocare a Viterbo e questo lo sanno anche i muri - ammette Capponi - ma per fare un matrimonio bisogna essere in due. La scorsa settimana mi sono incontrato al comune di Viterbo con i rappresentati istituzionali della città e con quelli della Viterbese. Con il presidente Romano ci eravamo visti ad inizio stagione facendo anche un gemellaggio: mi ha fatto piacere rivederlo». Si ma in soldoni: quanto si è vicini all'approdo del Monterosi al Rocchi. «Dovessi fare una percentuale dire settanta per cento - è ottimista il numero uno monterosolino - quello della scorsa settimana è stato solo un incontro esplorativo ma proficuo: vediamo nei prossimi giorni».

Il Rocchi però, è una bottega cara e allora si cercano alternative: sondato anche il Manlio Scopigno di Rieti. «Di impianti ne abbiamo visionati in tutto il Lazio - scherza ma non troppo Capponi - e dire che dappertutto siamo stati accolti con entusiasmo. Il sindaco di Viterbo con la nostra felpa? Potrebbe essere un messaggio subliminale. all'incontro era presente, seppur per poco tempo, anche lui: mi ha fatto piacere e ribadisco che per noi la prima scelta è Viterbo». Le trattative andranno avanti nei prossimi giorni: venerdì potrebbe essere una giornata importante con le parti che potrebbero dare vita ad un nuovo incontro.

Intanto, sul fronte societario, rimane viva la pista che potrebbe vedere sbarcare l'ex diesse di Roma e Fiorentina Fabrizio Lucchesi alla corte del Monterosi. «E' caro amico - spiega Capponi - ha tante offerte ma se volesse darci una mano saremmo felici».