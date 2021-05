Una domenica storica per il Monterosi che batte 2-0 il Latina e conquista la matematica promozione in serie C. I gol di Piroli e Sowe lanciano la compagine allenata dal tecnico Davide D'Antoni che al quarto tentativo centra una meritatissima promozione. "Ho pianto - ha detto emozionato il presidente Luciano Capponi - quello di oggi è un grande traguardo, ma vogliamo sognare ancora".

Ultimo aggiornamento: 18:57

