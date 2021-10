Venerdì 1 Ottobre 2021, 06:10

Altro giro altro pareggio. Il Monterosi Tuscia, esce dalla trasferta di Taranto, con il quarto pareggio su sei gare giocate nel girone C. Ancora non è arrivata la vittoria, con i quattro punti in classifica che rappresentano comunque un bottino accettabile alla luce del difficile calendario affrontato finora dalla compagine allenata dal tecnico David D’Antoni. Quello visto a Taranto è stato un Monterosi dai due volti: in difficoltà nel primo tempo; padrone del campo nella ripresa con due occasioni clamorose non sfruttate da Rocco Costantino. Alla fine però, il rigore parato dal portiere Nicola Borghetto, ha evitato ai viterbesi una sconfitta che – ai punti – sarebbe stata immeritata. E allora ecco che dalla Puglia, i biancorossi, tornano comunque soddisfatti, anche se alcuni limiti ancora attanagliano Mbende e compagni che fanno fatica ad andare in gol.

«Nel primo tempo abbiamo sofferto troppo – dice nella disamina del match il tecnico dei viterbesi D’Antoni – il Taranto ci veniva a prendere nella nostra metà campo e non riuscivamo ad uscire con i tempi giusti. Siamo stati bravi a non andare sotto. Nella ripresa poi, siamo emersi e abbiamo controllato la partita cercando anche di vincerla». Una vittoria che ancora non arriva ma, come nelle altre sfide contro Potenza e Palermo, anche la prestazione di Taranto rende fiducioso D’Antoni che vede un Monterosi in crescita. «Non mi preoccupo quando vedo che la squadra crea e sta bene in campo. Ovviamente dobbiamo migliorare diverse cose: essere più cattivi negli ultimi metri e soprattutto dentro l’area di rigore. Secondo me ci manca ancora un pizzico di consapevolezza delle nostre qualità: parlo spesso con i ragazzi per fargli capire che siamo una squadra importante».

Di tempo per parlare però ce n’è poco: tra due giorni al Rocchi arriva un’altra corazzata del campionato con l’Avellino che sarà di scena a via della Palazzina. «A Taranto abbiamo fatto poco turnover e forse qualcosa cambieremo. Abbiamo ancora due giorni per pensarci: l’Avellino è forte ma con lo spirito messo in campo in queste ultimi partite possiamo fare bene».