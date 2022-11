Monterosi a Picerno arriva un'altra sconfitta: i biancorossi perdono 1-0 ed entrano in crisi

Un gol di Esposito a dieci minuti dalla fine condanna il Monterosi alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, la terza lontano da casa. L'1-0 con il quale il Picerno supera la squadra allenata dal tecnico Leonardo Menichini, apre la crisi in casa biancorossa con Costantino e compagni che non vincono dallo scorso 30 ottobre in casa del Latina. La sfida giocata in Basilicata è stata quasi priva di emozioni. Il Monterosi, partito con il giovane Liga a fianco di Costantino con Carlini in panchina in vista del derby di domenica prossima contro la Viterbese, non si è mai reso pericoloso pagando oltremodo le assenze in attacco e a centrocampo dove erano assenti Rossi, Santarpia, Parlati e Gasperi. Per il Monterosi, che resta inchiodato a quota 18 punti, la classifica si fa grigia con il derby di domenica prossima che acquisisce un valore enorme in vista del resto della stagione.