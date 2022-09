Il Monterosi parte nel segno di Costantino: segna una tripletta all'Audace, liquidata 3-0

Il Monterosi riparte nel segno di Costantino e travolge 3-0 l’Audace Cerignola. La prima dei biancorossi nel girone C si chiude in trionfo. Distante 300 chilometri da casa, con Pontedera scelta per giocare le sfide casalinghe, la formazione allenata dal tecnico Leonardo Menichini non sente la nostalgia e con un primo tempo sontuoso archivia la pratica pugliese, grazie all’uomo simbolo.

Costantino è stato autore di una tripletta, ma soprattutto grazie a una prova di una squadra che dimostra di avere già un’idea ben precisa nella testa e di sapere come voler giocare a calcio. Nella ripresa non c'è più partita con il Monterosi che controlla e l'Audace che segna un gol annullato per fuorigioco a venti minuti dalla fine.

Monterosi (4-3-1-2): Alia 6; Piroli 6,5 (20’s.t. Tartaglia 6), Borri 6,5, Mbende 6,5, Cancellieri 6,5; Verde 6,5, Lipani 7, Parlati 6,5 (36’s.t Gasperi 6), Carlini 6,5; Costantino 8,5 (46’ s.t. Ferreri s.v.), Rossi 6,5 (20’s.t. Santarpia 6). All. Guido Di Deo 7,5 (Menichini assente per indisposizione).

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco 6; Coccia 6, Allegrini 5,5, Gonnelli 4,5, Russo 6; Capomaggio 5,5, Langella 5,5 (1’ s.t. Achick 5,5), Tascone 5, Sainz Maza 5,5 (1’s.t. D’Ausilio 5,5), Malcore 5 (17’ s.t. D’Andrea 5,5), Neglia 5 (20’ s.t. Vitali 5). All. Pazienza 5.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Reti: 3’,17’ e 35’ Costantino.

Note – ammoniti: Piroli, Rossi, Carlini, Tascone, Vitali. Spett. 250 circa.

