Il Monterosi e il futuro: Capponi incontra Fisher e si stringe per il nuovo tecnico

Quella si è aperta ieri sarà una settimana importante per il futuro del Monterosi. Il club monticano si appresta a vivere la terza stagione consecutiva nel campionato di serie D e in queste ore sta programmando il futuro.

Un futuro che secondo i piani societari stilati dal presidente Luciano Capponi dovrà essere ambizioso e presentare ai nastri di partenza della prossima stagione un Monterosi molto ambizioso.



E proprio in riferimento a questo, c’è da segnalare l’incontro tra Capponi e il vice-presidente del SFF Atletico Furio Fisher. L’avvocato Fisher, ex presidente della Boreale, negli ultimi anni è stato un uomo forte del calcio laziale: ambizioso e amante del calcio potrebbe collaborare con il club monticano, anche se l’avvocato romano conferma l’incontro, smentendo però scenari di imminente ingresso in società.



“Si ho incontrato Capponi con il quale c’è un ottimo rapporto – spiega Fisher – siamo due amanti del calcio e nella nostra chiacchierata il pallone è stato al centro del dibattito. Abbiamo toccato però, anche altre questioni e non si è parlato minimamente del mio ingresso nel Monterosi. In futuro? Io ho un accordo con l’Ostia Mare: nella vita non si può mai dire, ma il Monterosi ha una società solida che sta facendo bene anche senza il mio contributo”.



La sensazione è che la strade di Capponi e Fisher torneranno ad incontrarsi, ma intanto in casa biancorossa si cerca di stringere sul nuovo allenatore: ormai acclarata la mancata conferma del tecnico della salvezza Marco Savini, il Monterosi, si guarda intorno con Capponi e il direttore sportivo Emiliano Donninelli che stanno stringendo per trovare un nome di alto profilo.



“Entro il 4 giugno avremo il nuovo allenatore – rivela Capponi – stiamo seguendo piste importanti e nei prossimi giorni spero di poter dare l’annuncio”. Il difficile ritorno di Davide D’Antoni resta sul piatto, ma anche i profili di Lillo Puccica, Carlo Pascucci e Mauro Venturi restano forti sullo sfondo.

