Dopo la prima settimana di lavoro scatta il ritiro in Toscana e all’orizzonte già si staglia la prima amichevole di prestigio. Lunedì scorso, il Monterosi, ha svolto il primo allenamento nel ritiro di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa.

La compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini sta preparando il secondo campionato da vivere in serie C e si tratterrà in Toscana fino al prossimo 13 agosto.

Oggi intanto la prima amichevole di prestigio contro il Pontedera (ore 18) avversario particolare per i viterbesi che, al momento e in attesa di capire l’evoluzione che prenderà la questione legata all’utilizzo dello stadio Rocchi di Viterbo, hanno scelto proprio l’Ettore Mannucci di Pontedera per giocare le proprie partite casalinghe. In più, i toscani, potrebbero anche essere avversari di Costantino e compagni in campionato anche se il Monterosi sembra essere destinato a continuare a giocare nel girone C.

Questo lo si capirà venerdì prossimo quando sarà svelato il calendario della nuova stagione.

Per pensare alle sfide che contano però, c’è ancora tempo: Menichini vuole sfruttare al massimo questi tredici giorni in Toscana per mettere benzina nelle gambe e farsi trovare pronti al via ufficiale della stagione fissato per il prossimo 21 agosto in Coppa Italia.

«La prima settimana è filata via liscia – racconta Menichini – il lavoro è servito per riattivare i giocatori che si sono allenati da soli, ma erano stati fermi per molto tempo visto che la scorsa stagione per noi si è chiusa il 2 maggio. Da questo ritiro in Toscana mi aspetto una crescita sensibile della squadra, che lavora bene ed ha un gruppo che grazie alle conferme della passata stagione si sta integrando molto bene».

E le amichevoli di oggi contro il Pontedera e del 10 agosto prossimo contro la Carrarese dell’ex allenatore della Viterbese Alessandro Dal Canto, serviranno proprio per iniziare a capire quale volto tattico avrà il nuovo Monterosi.

«Partiamo da una base consolidata – spiega l’allenatore – io non sono stato mai un dogmatico dei moduli. La squadra ancora non è completa ma il vestito più adatto al momento è quello che ci siamo cuciti addosso lo scorso anno con un 3-5-2 che ha funzionato bene. Poi stiamo lavorando anche su altre situazioni e le amichevoli importanti serviranno proprio per questo».

Intanto sul fronte mercato si continua a lavorare per regalare al tecnico almeno un altro paio di rinforzi importanti. Da capire la situazione legata ad Alessandro Di Paolantonio, sempre molto richiesto sul mercato ma che al momento resta al centro del progetto biancorosso.