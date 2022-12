Monterosi con il Natale arriva la crisi: i biancorossi perdono 3-0 a Cerignola e scivolano nei play-out

A Cerignola, nella prima di ritorno del girone C e nell'ultima del 2022, il Monterosi perde 3-0 incassando la quinta sconfitta consecutiva in trasferta. Le reti di Langella nel primo tempo e di D'Andrea e Ligi nella ripresa, condannano la compagine allenata da Leonardo Menichini alla sesta sconfitta nelle ultime nove partite. Arrivato in Puglia pieno zeppo di assenze, il Monterosi è durato un tempo; fino al vantaggio di Langella al 44'. Nella ripresa non c'è stata storia, con Costantino e compagni che lontano dal Rocchi non segnano dallo scorso 6 novembre. Il 2022 biancorosso si chiude a 21 punti: mercato e recupero degli infortunati le medicine per rialzarsi.