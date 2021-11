Lunedì 1 Novembre 2021, 05:55

Il Monterosi esce da Monopoli con la terza sconfitta consecutiva e si lecca le ferite. La prestazione come accaduto a Picerno, un po’ meno con il Catania, c’è stata ma alla fine la compagine allenata dal tecnico Davide D’Antoni è tornata dalla Puglia a mani vuote.

Due errori sui gol, con la complicità del direttore di gara, e in cinque minuti la partita è finita. D’Antoni non cerca scuse ma chiede ai suoi di alzare il livello agonistico del gioco: in questo girone non bastano tattica e tecnica.

«Faccio faticare ad analizzare questo momento – ha spiegato nel post-Monopoli D’Antoni – abbiamo giocato in casa di una delle squadre più forti del torneo non prendendo un tiro in porta ma alla fine usciamo ancora una volta senza punti. Le prestazioni le abbiamo fatte anche contro Picerno e Catania ma dobbiamo avere più voglia di portare a casa questo tipo di sfide.

Noi siamo una matricola e dobbiamo dare sempre il 120 per cento altrimenti le perderemo tutte».

Come detto, il tecnico biancorosso, chiede ai suoi un salto di qualità sul doppio binario: il Monterosi, in questa fase, sembra essere una squadra di governo ma non di lotta.

«In alcuni momenti delle partite dobbiamo essere più cattivi e furbi. Non possiamo sempre pensare di ottenere il risultato attraverso il palleggio e le giocate tecniche. Questo è l’indirizzo che ho dato io al gruppo e dobbiamo proseguire su questa strada, ma certe sfide si risolvono anche giocando gare sporche che in questo momento non siamo in grado di offrire».

Uno dei problemi di questa fase, sembra essere anche quello dell’attacco: Costantino e Polidori si sbattono molto ma sono sostanzialmente soli a coprire il fronte offensivo: come alternativa ci sono i giovani Caon e Luciani; una batteria leggera per la serie C.

«Queste sono valutazioni che faremo con la società: a me interessa il campo e soprattutto interessa ritrovare la squadra di qualche settimana fa. Siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione ma non esiste perdere una partita come quella di Monopoli dove non abbiamo subito un tiro in porta. Non conosco altre formule se non quella del lavoro: da martedì penseremo alla Turris».