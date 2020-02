Monterosi mette il turbo contro i toscani dell'Aglianese

Il presente è alle ore 14,30 di domani quando il Monterosi scenderà in campo contro i toscani dell’Aglianese per fortificare primato e cercare un allungo che consentirebbe alla compagine allenata dal tecnico Davide D’Antoni di mettere ancora di più le mani sul campionato. Di fronte una formazione spigolosa come quella toscana: l’Aglianese di mister Francesco Colombini è una squadra che concede poco ed è a caccia dei quei punti che le consentirebbero di tirarsi fuori dalla zona pericolo della classifica. «Oggi come al solito sarà dura – avverte tutti il tecnico del Monterosi D’Antoni – mi aspetto una gara complicata come quella che abbiamo vissuto domenica scorsa a Pomezia. L’Aglianese somiglia molto ai romani: con l’avvento in panchina di Colombini si sono compattati ed hanno ripreso una marcia che si era interrotta nella seconda parte del girone d’andata». © RIPRODUZIONE RISERVATA