Sabato 9 Ottobre 2021, 06:55

La prima in Sicilia per dare continuità al percorso di crescita. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17, il Monterosi Tuscia sfida il Messina nell’ottava giornata del girone C. Quella del Franco Scoglio, sarà una gara tra due matricole sbarcate dalla serie D, ma già in crescita e pronte per dare fastidio a tutti. I momenti sono diversi: il Messina, allenato da Salvatore Sullo, arriva da tre sconfitte consecutive, mentre il Monterosi da quattro risultati utili, amplificati dalla prima vittoria arrivata domenica scorsa contro l’Avellino. In campo però, non vanno i numeri ma la qualità e oggi, al Monterosi, servirà un’altra prova importante per uscire dallo Stretto con i tre punti. «Andiamo ad affrontare un avversario che secondo me ha raccolto molto meno di quanto meritato per quanto fatto vedere sul campo – presenta il match odierno il tecnico dei biancorossi Davide D’Antoni – il Messina è la squadra che ha avuto il possesso palla maggiore di tutto il girone; gioca un calcio offensivo e tira più di tutti verso la porta avversaria». Già questi dati fanno capire le difficoltà da superare oggi. Da qualche settimana però, il Monterosi, è cresciuto a dismisura: in campo scende una squadra che ha un’identità ben precisa; i calciatori importanti – arrivati negli ultimi giorni di mercato – si stanno inserendo nel tessuto tattico e, D’Antoni, pensa che le potenzialità dei suoi siano ancora inesplorate. «Da due, tre settimane vedo una squadra diversa – ammette l’allenatore – quando si arriva in una realtà come la nostra serve calarsi in un ambiente particolare che necessità di un ambientamento naturale. Questa fase secondo me è terminata e i benefici si vedono anche sul campo. Non siamo diventati invincibili ci mancherebbe, ma abbiamo imboccato la strada giusta». Oggi sarà una sfida a scacchi tra Sullo e D’Antoni: i siciliani praticano un 4-4-2 che in fase di possesso si trasforma in un 4-2-3-1 con giocatori molto offensivi; davanti la stella Vukusic sarà affiancata da Adorante, mentre in difesa recuperano Celic e Mikulic. In casa Monterosi probabile il recupero del difensore Tartaglia che andrà in panchina, mentre lo squalificato Polito dovrebbe essere sostituito da Adamo.

Così in campo:

Messina (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Mikulic, Carillo, Sarzi; Russo, Fofana, Damian, Catania; Adorante, Vukusic. All. Sullo.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Borghetto; Rocchi, Mbende, Piroli; Cancellieri, Di Paolantonio, Franchini, Buglio, Adamo; Costantino, Polidori. All. D’Antoni.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano.