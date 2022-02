Ekuban e un super Costantino lanciano il Monterosi. 3-1 al Messina e scatto verso la salvezza

Il Monterosi supera 3-1 il Messina compiendo un deciso passo in avanti nella lotta salvezza. Grande giornata dell’attaccante Rocco Costantino, autore di una doppietta con il secondo gol personale realizzato con un colpo di tacco al volo. E’ stata la giornata degli attaccanti, con il club biancorosso che si gode le scelte del mercato invernale che hanno portato nella Tuscia l’esuberante e tecnico Ekuban che, come accaduto contro il Taranto, ha segnato insieme al compagno di reparto Costantino. La coppia scintillante dell’attacco dei viterbesi fa ben sperare per il proseguo della stagione: sabato trasferta in casa della Paganese ora distante quattro punti, mentre il 23 altro scontro diretto in casa del Campobasso

MONTEROSI (3-5-2) Alia 6; Rocchi 6,5, Borri 6, Mbende 6,5; Verde 6,5 (dal 43’ s.t. Milani s.v), Parlati 6, Franchini 6,5, Adamo 6, Cancellieri 6,5 (dal 43’ s.t. D’Antonio s.v.), Costantino 7,5 (dal 30’s.t. Artistico 6), Ekuban 7 (dal 44’ s.t. Fiaschetti s.v.).

A disp. Daga, Errico, Tartaglia, Basit, Follo, Basile, Buglio. All. Menichini.

MESSINA (4-3-3) Lewandowski 5,5; Trasciani 5,5, Fazzi 5, Camilleri 5,5, Celic 5,5; Rizzo 5,5, Fofana 6 (dal 16’s.t. Marginean 6), Damian 5,5; Russo 5,5 (dal 16’s.t. Statella 5,5), Piovaccari 6, Balde 5,5 (dal 38’ s.t. Simonetti s.v.).

A disp. Caruso, Fantoni, Angileri, Carillo, Konate, Rondinella, Busatto). All. Raciti 5.

ARBITRO Carella di Bari 6,5.

Reti: Ekuban (MO) al 9’., Costantino (MO) al 44’; Costantino (MO) al 23’ st, Marginean (ME) al 51’ s.t.

NOTE paganti 221, incasso di 1.135 euro. Ammoniti Rocchi, Verde, Parlati, Franchini, Camilleri, Trasciani e Damian. Angoli 5-1