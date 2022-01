Giovedì 27 Gennaio 2022, 06:25

Le assenze di domenica scorsa erano strategiche. Il Monterosi ha salutato due pezzi da novanta della rosa: il centrocampista Alessandro Di Paolantonio è volato in prestito al Foggia fino a giugno, mentre l’attaccante Alessandro Polidori è tornato a vestire la maglia della Viterbese. Il mercato del club del presidente Luciano Capponi, contraddistinto dagli arrivi di Errico, Basit, Milani, Artistico ed Ekuban, sta entrando nel vivo per gli ultimi fuochi di artificio. Le trattative si fermeranno il prossimo 31 gennaio, ma nelle ultime ore le due uscite di cui sopra, hanno accelerato le operazioni portate avanti dal direttore generale Fabrizio Lucchesi e da quello sportivo Emiliano Donninelli.

Domenica scorsa, nel match vinto contro il Potenza, Di Paolantonio e Polidori non erano stati convocati causa infortunio. In realtà le trattative per la loro uscita erano calde e si sono concretizzate nelle ultime ore. Di Paolantonio andrà a Foggia in prestito fino al prossimo giugno, mentre con la stessa formula Polidori riabbraccerà la Viterbese. In uscita dal club biancorosso inoltre, ci sono anche Davide Buono e Ciro Polito anche loro fuori dai convocati nel match vinto contro il Potenza. Buono dovrebbe finire all’Ostia Mare in serie D, mentre Polito piace molto al Teramo.

Ora resta da capire se il Monterosi si attiverà per sostituire i partenti o se considererà completa la rosa attuale, anche se le sensazioni sembrano propendere verso due nuovi arrivi. A centrocampo, la partenza di Di Paolantonio, è stata coperta dall’arrivo di Basit, con la possibilità di riportare David Buglio sulla mediana come successo domenica. Nei giorni scorsi, Lucchesi, ha provato il colpo Maldonado dal Catania, ma il mediano argentino si è accasato al Catanzaro. E così, nelle ultime ore, è spuntato il nome di Francesco Bolzoni che ha rescisso con il Bari. In attacco, con l’imminente ritorno di Rocco Costantino, il pacchetto è completo visto anche gli arrivi di Artistico ed Ekuban con Gianmarco Caon che potrebbe restare viste le belle prestazioni e i due gol realizzati fin qui, nonostante il poco utilizzo. Al gong finale mancano cinque giorni: il mercato entra nel rush finale.