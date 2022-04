Latte estero spacciato per italiano e biologico, imprenditori nei guai

Intervento dei del Reparto tutela agroalimentare dei carabinieri, a Monterosi, nei confronti di un’azienda di trasformazione e confezionamento di latticini per frode in commercio e combustione illecita di rifiuti.

Nei guai sono finiti i due titolari, accusati dai militari di avere acquistato latte vaccino italiano ed estero, modificando le confezioni e inserendo il proprio marchio, riportando quindi false indicazioni di provenienza e immagini false circa la natura biologica e l’origine italiana del prodotto. Sotto sequestro il capannone dell’azienda, privo di autorizzazioni sanitarie, il furgone dotato di refrigeratore utilizzato per l’attività illegale, privo di assicurazione e revisione, e circa 25 kg di prodotti lattiero caseari.

Come riferiscono i carabinieri, i denunciati portavano avanti il loro business da tempo, acquistando le confezioni in tetrapak di latte fresco e a lunga conservazione, provenienti dall’estero e da altre località, per poi bruciarle illegalmente nei pressi dello stabile. Il contenuto veniva travasato in apposite bottiglie di vetro, alle quali veniva apposto il marchio dell’azienda e quello dell’ente certificatore, ingannando inevitabilmente i clienti sulla genuinità del prodotto.