Monterosi ko in casa con il Latina. Domenica la trasferta a Francavilla per i play-off

Il Monterosi perde 1-0 in casa contro il Latina, piazzandosi al nono posto nel girone C. Un nono posto che consentirà ai biancorossi di sfidare domenica prossima la Virtus Francavilla in trasferta nel primo turno dei play-off. A decidere la rete realizzata da Rossetti al tramonto del primo tempo.

Il Monterosi ha provato a rimettere in piedi la sfida, ma è stato poco preciso e cattivo. Nel finale, gli ospiti, hanno sfiorato più volte il raddoppio legittimando il successo.

MONTEROSI-LATINA 0-1

MONTEROSI (3-5-2) Alia 6; Borri 6, Mbende 5,5, Rocchi 5,5; Verde 6, Buglio 6, Parlati 6, Franchini 5,5 (dal 32’s.t. Caon 5,5), Tonetto 5,5; Costantino 5,5, Artistico 6 (dal 24’s.t. Ekuban 5,5). (Daga, Basile, Miliani, Luciani, Tartaglia, Piroli, Basit, Del Vescovo, Cotumaccio, D’Antonio). All. Menichini 5,5



LATINA (3-5-2) Cardinali 6,5; Celli 6, Esposito 6,5, De Santis 6,5; Atiagli 6 (dal 1’s.t. Sarzi 6), D’Aloia 6 (dal 1’s.t. Barberini 6, dal 24’ s.t. Teraschi 6), Amadio 6,5 Palermo 6, Carissoni 6; Rossetti 7 (dal 47’s.t. Valerio s.v.), Jefferson 6 (dal 18’ s.t. Carletti 6). (Ciammaruconi, Tonti, Giorgini, Di Livio, Sane, Maricca, Rossi). All. Di Donato 7

Rete: Rossetti al 45’

ARBITRO Tremolada di Monza 6,5

NOTE paganti 624, incasso di 2.682 euro. Ammoniti Buglio, Borri, Sarzi, De Santis, Barberini, Teraschi, Rocchi. Angoli 9-3