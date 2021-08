Venerdì 6 Agosto 2021, 05:55

Lunedì sarà il giorno del calendario, ma intanto il Monterosi Tuscia va all'assalto del mercato. La compagine biancorossa - che sta lavorando nel ritiro pre-campionato di Cascia - conoscerà la propria collocazione geografica nella giornata di lunedì quando, assieme ai gironi, saranno svelati anche i calendari della prossima serie C. Il Tar, oggi, comunicherà la decisione sui ricorsi Casertana e Carpi discussi ieri, mentre ha già rigettato quello della Sambenedettese, un ricorso che, come vedremo, si intreccia con i piani futuri del Monterosi Tuscia, e non ha ricevuto nulla dal Novara che a questo punto è fuori dalla C.

Oggi pomeriggio, il Consiglio direttivo della Lega di C, ufficializzerà i ripescaggi: Latina, Fidelis Andria, Lucchese, Pistoiese e Siena sono sicure della chiamata, a meno che non venga salvata la Casertana che è l'unica ad avere qualche possibilità. Il Monterosi si giocherà il posto nel gruppo B con l'Olbia, ma il presidente dei viterbesi Luciano Capponi ha già fatto sapere che non innescherà polemiche sulla collocazione geografica del proprio club.

«L'esperienza che vivremo in C sarà troppo bella per disperderla con polemiche sterili: giocheremo dove dovremo», le parole del patron. Patron che nei giorni scorsi ha promesso anche diversi colpi di mercato. E qui si arriva al discorso legato alla Sambenedettese: i marchigiano sono fuori dalla C e il Monterosi fiuta due colpi.

Il primo riguarda Federico Angiulli centrocampista centrale di grande livello a cui è stata recapitata nelle scorse ore un'offerta molto importante dal diesse Emiliano Donninelli. Su Angiulli ci sono anche Cesena e Catania, ma il Monterosi proverà a prenderlo a tutti i costi. Se dovesse saltare Angiulli, un altro mediano della Samb potrebbe imboccare la Cassia: si tratta di Angelo D'Angelo centrocampista trentacinquenne che nell'ultima stagione ha giocato con i marchigiani in C. In attacco il sogno si chiama Alessio Curcio trequartista, prima punta del Foggia il cui costo appare però proibitivo per le pur munifiche casse del Monterosi. In alternativa resta forte il profilo di Accursio Bentivegna esterno sinistro offensivo nell'ultima stagione alla Juve Stabia.