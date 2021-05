31 Maggio 2021

di Marco Gobattoni

(Lettura 3 minuti)







Una festa attesa dal 2016 che esplode dopo il 2-0 sul Latina: il Monterosi è in serie C. Una cavalcata stupenda quella della formazione allenata dal tecnico Davide D'Antoni: 22 vittorie, 8 pareggi ed una sola sconfitta. Il successo all'inglese sulla rivale Latina, ha sublimato un percorso partito lo scorso settembre e conclusosi alla grande con tre giornate di anticipo. I gol di Danilo Piroli al 47' del primo tempo e di Moussa Sowe al tramonto del match, hanno certificato la forza di una squadra che non vedeva l'ora di festeggiare e prendersi ciò che lo scorso anno il Covid e il destino le avevano strappato ingiustamente. Monterosi, un paese di 4000 mila anime, nella prossima stagione giocherà in serie C.

«Al fischio finale ho pianto - dice visibilmente emozionato il presidente e protagonista del miracolo Monterosi Luciano Capponi - siamo tra i professionisti e ancora non ci credo anche se per la verità non vogliamo fermarci qui. Quando presi il Monterosi, nel lontano 2014, avevo detto che mi sarebbe piaciuto ripercorrere le orme del Chievo e di tante altre realtà che dal nulla sono arrivate ai vertici del calcio. Intanto godiamoci questa serie C; poi vedremo». Una serie C da giocare a Viterbo: Capponi è fiducioso. «Spero e penso proprio di si: in settimana ci vedremo per trovare l'accordo definitivo». Ma oggi è il giorno della festa e allora ecco che tra spumante, birra e gavettoni, anche il tecnico Davide D'Antoni viene inghiottito e sommerso dai festeggiamenti. Gli storici amici di Capranica, che gli dedicano uno striscione all'ingresso del paese, lo abbracciano e lo baciano: il Covid, oggi, può aspettare.

«Questa non è la mia vittoria, ma la vittoria di un gruppo fantastico - spiega stravolto dalla felicità l'allenatore del capolavoro biancorosso. Questo è stato un campionato lunghissimo per tanti motivi ma non abbiamo mai abbassato la guardia portando avanti una cavalcata stupenda che credo sarà difficilmente ripetibile. Ringrazio il mio staff, il presidente, il direttore sportivo e amico fraterno Emiliano Donninelli: è la vittoria di tutti loro che credo sarà difficilmente ripetibile. Ringrazio il mio staff, il presidente, il direttore sportivo e amico fraterno Emiliano Donninelli: è la vittoria di tutti loro. Partita decisiva? Credo che il successo dell'andata sul Latina ci abbiamo lanciato in modo irreversibile». Nei prossimi giorni, D'Antoni, si incontrerà con il club: vorrebbe allenare la sua creatura in C ma dovrà confrontarsi con Capponi. Piange di gioia anche il capitano e goleador Andrea Costantini: per lui 11 reti e una costanza incredibile. «Non abbiamo mai affrontato una seduta di allenamento senza grinta e concentrazione ed i risultati si sono visti sul campo. Essere capitano di questo Monterosi è stato un orgoglio che porterò per sempre con me: grazie a tutti».

Maglie celebrative, abbracci incontrollati e cori che si alzano sul prato sintetico di un Martoni che oggi ha visto scrivere una pagina di storia del calcio monterosolino e viterbese. «In campo, per questo gruppo, ti spacchi la schiena volentieri - dice il metronomo Davide Buono - ci siamo aiutati a vicenda in ogni singola partita e quando scendi in campo con questa cattiveria e convinzione per gli altri si fa dura». In molti vanno ad abbracciare Flaminio Cialli, storico dirigente che ha dato il via al grandioso e vincente progetto Monterosi. «Peccato che il nostro sindaco oggi non sia presente a festeggiare un traguardo come questo con la sua comunità - dice con una punta amara Cialli - ma oggi è la giornata della festa: grazie al presidente Capponi che ci farà sognare ancora; oggi siamo tutti orgogliosi di essere nati a Monterosi».