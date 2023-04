Il Monterosi gioca bene ma non riesce a vincere. Al Rocchi contro il Picerno termina 1-1

Il Monterosi non va oltre l’1-1 contro il Picerno pareggiando una partita ricca di emozioni. La classifica resta difficile con i biancorossi che non vincono in casa da quattro mesi.

Il tecnico biancorosso Menichini conferma l’undici che ha vinto a Foggia: un 3-4-2-1 con Costantino unica punta supportato dalla coppia Vitali-Tonin. Unico assente il difensore Borri, con Carlini e Rossi che tornano in panchina. Nel Picerno, mister Longo, presenta Santarcangelo attaccante di riferimento con De Ciancio, Kouda e Ceccarelli tra le linee offensive.

MONTEROSI-PICERNO 1-1

MARCATORI Ceccarelli (P) al 42’ p.t.; Costantino (M) al 30’s.t.

MONTEROSI (3-4-2-1) Forte 6; Mbende 6, Giordani 6 (dal 29’s.t. Rossi 6), Piroli 6,5; Verde 6,5 (dal 43’s.t. Bittante s.v.), Parlati 6 (dal 43’s.t. Gasperi s.v.), Lipani 5,5 (dal 20’s.t. Santoro 6), Di Renzo 6; Vitali 6, Tonin 6 (dal 20’s.t. Carlini 6); Costantino 6,5. (Alia, Moretti, Burgio, Tartaglia, Di Francesco, Tolomello, Di Paolantonio, Della Pietra). All. Menichini 6

PICERNO (4-2-3-1) Albertazzi 6; Pagliai 6 (dal 1’s.t. Novella 6), Gonnelli 6, Ferrari 6, Guerra 6; De Cristofaro 6, Garcia 6; Ceccarelli 6 ( 44’s.t. Albadoro s.v.), Kouda 6 (dall’11’s.t. Gallo 5,5), De Ciancio 6 (dal 16’s.t. Setola 5,5); Santarcangelo 5,5 (dal 1’s.t. Diop 5). (Rossi, Allegretto, Reginaldo, Monti). All. Longo 6

ARBITRO Carrione di Castellammare di Stabia 6

NOTE spettatori 150 circa; paganti e incasso non comunicati. Ammoniti Gonnelli, Mbende, Gallo, Verde, Ferrari, Gasperi e Rossi. Angoli 8-5

MIGLIORE Costantino 6,5.