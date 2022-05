Lunedì 9 Maggio 2022, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Il futuro che si avvicina a grandi passi con un nodo fondamentale da sciogliere. Il campionato del Monterosi è terminato domenica scorsa, con la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini eliminata al primo turno dei play-off dalla Virtus Francavilla. La stagione è stata comunque esaltante, ma il presidente Luciano Capponi sogna di alzare l’asticella. «Siamo partiti dalla Seconda categoria e sogno la serie B», ha detto nei giorni scorsi. Un messaggio subliminale che serve anche come detonatore per far decollare definitivamente l’ambizioso progetto biancorosso. In attesa di capire se Menichini resterà alla guida della squadra, «deve decidere lui per noi è confermato» ha spiegato il presidente, bisognerà capire su quali forze economiche potrà contare il Monterosi.

Capponi ha lanciato un appello agli sponsor «vi faremo vivere l’ennesima favola», con uno slogan accattivante e diretto. La serie C costa, con i monterosolini che hanno speso un milione e seicentomila euro nell’ultima stagione. Più di 300 mila sono serviti per prendere in affitto il Rocchi, che Comune e Viterbese hanno concesso ai biancorossi in occasione delle sfide casalinghe. Ora però la situazione potrebbe cambiare: entro maggio, il comune di Monterosi, potrebbe presentare il progetto per il rifacimento dello stadio Marcello Martoni con il conseguente ritorno dei biancorossi a casa. Il risparmio dal punto di vista logistico, ma soprattutto economico sarebbe fondamentale: i 300 mila euro potrebbero essere investiti sulla squadra che possiede già una buona base e salirebbe uno step a livello di competitività.

Ovviamente, il progetto per il nuovo Martoni, richiederebbe tempo per essere realizzato anche se si prevedono tempi non lunghissimi dall’apertura del cantiere. E così, in attesa di conoscere il futuro sportivo e societario della Viterbese, la convenzione per il Rocchi il Monterosi, potrebbe sottoscriverla per alcuni mesi o per tutto l’anno, magari spuntando un prezzo più basso. «Qualcosa si muove – ammette Capponi – ho un progetto per un grande centro e per lo stadio pronto da tre anni, ci sono i fondi ma la burocrazia italica ha i suoi tempi biblici. Il comune di Monterosi si sta impegnando molto: giocare a Viterbo è stato bello e potremo continuare, ma per noi tornare a casa non avrebbe prezzo». Già in tutti i sensi.