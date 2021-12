Domenica 5 Dicembre 2021, 06:45

Assalto alla Puglia. Parte oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17,30, la volata del Monterosi nel girone C. Uno sprint che porterà i biancorossi a giocare quattro partite in diciassette giorni – con tre avversari pugliesi - per chiudere l’anno e poi avere un po' di tregua fino al nove gennaio, quando casualmente Polidori e compagni riprenderanno sempre con un avversario pugliese, nello specifico il Bari. Il presente però, si chiama Virtus Francavilla: l’avversario che si troverà di fronte nella gara odierna la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini, è di quelli molto complicati da affrontare.

La Virtus, allenata dall’ex tecnico della Viterbese Roberto Taurino, viaggia a quota 24 punti in piena zona playoff. I biancazzurri sono solidi e giocano con un 3-5-2 rodato che si specchierà con quello proposto dal Monterosi stesso. In casa, il Francavilla, ha perso solo una partita (contro la Turris) e battuto avversari del calibro di Bari e Monopoli, fermando sul pari Taranto e Catania. Il Monterosi però, è uscito rinfrancato dal pareggio, anche stretto, ottenuto contro il Catanzaro: i biancorossi vengono da tre pari, ma non vincono dallo scorso 17 ottobre; Menichini chiede il salto di qualità. «Oggi affrontiamo una delle formazioni più spigolose del girone – ammette il tecnico dei monterosini – il Francavilla è molto ben allenato e soprattutto in casa gioca un calcio propositivo e tecnico. In settimana abbiamo lavorato bene, cercando di migliorare quegli aspetti sui quali in questo momento siamo carenti».

Uno di questi è senza dubbio quello del gol: contro il Catanzaro il gioco è stato fluido, ma è mancata la stoccata finale. «Al momento è il nostro principale limite – conferma Menichini – usciamo con personalità dalla nostra area di rigore ma negli ultimi venti metri, spesso, sbagliamo la scelta. Non sono preoccupato però, i ragazzi mettono impegno e applicazione dentro ogni allenamento: con il lavoro anche questo aspetto migliorerà». Migliorata è la fase difensiva: oggi sarà riproposto il terzetto visto contro il Catanzaro, senza lo squalificato Rocchi che sarà rimpiazzato da Tartaglia. In mezzo al campo sarà assente Franchini, anche lui fermato dal giudice sportivo, che sarà sostituito da Parlati. Sul fronte offensivo invece non recupera Costantino, pronto per la prossima contro la Fidelis Andria, e allora spazio alla coppia Polidori- Buglio.

Così in campo:

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Ingrosso; Perez, Enyan.

Monterosi (3-5-2): Alia; Mbende, Tartaglia, Piroli; Cancellieri, Di Paolantonio, Adamo, Parlati, Verde; Polidori, Buglio. All. Menichini.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri.