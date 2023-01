Il Monterosi ferma la corsa del Crotone. Costantino riprende i calabresi nel recupero

Un bel Monterosi ferma la corsa del Crotone conquistando il quarto risultato utile consecutivo. Il gol dell’1-1 finale è arrivato in pieno recupero con Costantino che, segnando, ha coronato l’ottima prestazione dei viterbesi. Nel primo tempo vantaggio dei calabresi siglato da un super Chiricò, che però non è bastato alla formazione allenata da Franco Lerda per superare un Monterosi bello e attento che al Rocchi non perde dallo scorso 13 novembre contro quel Catanzaro che oggi ha messo forse, la pietra più importante per volare verso la serie B grazie ai biancorossi allenati dall'espulso, Leonardo Menichini.

MONTEROSI (3-5-2) Forte 6; Mbende 6, Borri 6,5, Tartaglia 6,5; Verde 6 (dal 18’ s.t. Costantino 7), Parlati 6,5, Lipani 6 (dal 28’s.t. Di Paolantonio 6,5), Santoro 6 (dal 18’s.t. Gasperi 6), Cancellieri 6; Carlini 6,5 (dal 49’s.t. Giordani s.v.), Della Pietra 5,5 (dal 28’s.t. Tonin 6,5). (Alia, Moretti, Tolomello, Ferreri). All. Menichini 6,5

CROTONE (4-3-3) Dini 6; Papini 6, Bove 5,5, Cuomo 6, Crialese 5,5; Petriccione 6,5, Carraro 5,5, Vitale 6 (dal 21’D’Errico 5,5); Chiricò 7,5 (dal 30’s.t. Tribuzzi 5,5), Gomez 5,5 (dal 30’ Cernigoi 5,5), D’Ursi 6 (dal 21’s.t. Kargbo 6). (Branduani, Gattuso, Gigliotti, Rojas, Calapai, Cantisani, Spaltro, Pannitteri, Awua). All. Lerda 5,5

ARBITRO Maggio di Lodi 5,5

Reti: Chiricò (C) al 43’ p.t.; Costantino (M) al 47’s.t.

Note: paganti 180, incasso di 1.353 euro. Espulso il tecnico Menichini al 35’s.t.; ammoniti Verde e Tartaglia.