Venerdì 10 Marzo 2023, 06:00

L’effetto mercato sull’attacco del Monterosi non c’è stato. La stagione dei biancorossi che si ritrovano in piena lotta salvezza nel girone C, è stata condizionata da diversi infortuni. Il peso delle assenze si è riversato principalmente sul versante offensivo con i problemi fisici che hanno falcidiato l’attacco del Monterosi. In estate, il direttore generale Fabrizio Lucchesi, si era mosso in una direzione ben precisa. Alla corte del tecnico Leonardo Menichini, oltre alla conferma difficile e non scontata di Rocco Costantino, sono arrivati Massimiliano Carlini, Antonio Santarpia e l’ex Viterbese di scuola Lazio Alessandro Rossi.

Un parco attaccanti di tutti rispetto che però non è riuscito a causa dei problemi narrati sopra, ad esprimere tutto il proprio potenziale. La stagione di Costantino, miglior marcatore dei biancorossi con nove reti, è stata meno complicata a livello di infortuni rispetto alla passata ma più avara a livello realizzativo visto che lo scorso marzo il centravanti aveva già toccato la doppia cifra. Nelle ultime dodici partite giocate Costantino ha gonfiato la rete soltanto due volte e per lui la media realizzativa non è la migliore a livello personale.

Lo stesso dicasi per Carlini calciatore che può ricoprire più ruoli a seconda delle esigenze. Il fantasista nato a Terracina ha realizzato 93 reti in carriera e quest’anno, al primo anno in biancorosso, ne ha messi a segno 5 in 19 presenze. A complicare i piani di Menichini però sono stati soprattutto gli stop di Santarpia e Rossi con i due calciatori che hanno chiuso anzitempo la stagione a causa di due pesanti infortuni. Rossi ha giocato l’ultima partita il 30 ottobre scorso contro il Latina, mentre l’ex Taranto Santarpia si è fermato a novembre in occasione della gara persa contro il Catanzaro. Nel mercato invernale, il diggì Lucchesi, si è messo a caccia dei sostituti portando a Monterosi Vincenzo Della Pietra dalla Juve Stabia e Riccardo Tonin in prestito dal Milan. Finora, i due attaccanti, non hanno ripagato molto in termini di gol visto che ne hanno realizzati uno a testa.

Della Pietra in casa della Juve Stabia nel successo per 3-1 e Tonin nella sconfitta di Monopoli. Per ottenere la salvezza in casa Monterosi bisogna aumentare la produzione offensiva: si attendono conferme dai più esperti e segnali dagli ultimi arrivati.