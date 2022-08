Sabato 27 Agosto 2022, 05:40

Un debutto contro una neopromossa da prendere con le molle, il derby contro la Viterbese fissato per il 4 dicembre e un finale di campionato in salita.

Nella giornata di ieri, il Monterosi, ha conosciuto il cammino che lo attenderà al secondo anno in serie C.

I biancorossi sono stati confermati nel girone meridionale, ma diversi avversari sono cambiati.

Il debutto, in programma domenica 4 settembre, vedrà Piroli e compagni affrontare l’Audace Cerignola, avversario pugliese neopromossa dalla serie D.

Sarà la domenica della prima volta tra i professionisti per i pugliesi, ma sarà anche la prima, inedita, del Monterosi all’Ettore Mannucci di Pontedera. Si perché il club del presidente Luciano Capponi, in attesa di concretizzare il passaggio di quote ai nuovi soci, ha rotto con la Viterbese non trovando l’accordo per rinnovare la convenzione già firmata nella passata stagione. Una soluzione che potrebbe risultare anche temporanea però: i due club sono stati sorteggiati per i match casalinghi in perfetta alternanza, cosa che lascia pensare ad una richiesta espressa da entrambi i club che lasciano più di una porta aperta per chiudere l’accordo anche nelle prossime settimane.

Tornando al calendario, c’è da dire che quello della compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini sembra ben distribuito: inizio da non sottovalutare ma nemmeno impossibile; poi alla quarta giornata il 18 settembre il test più complicato all’Ezio Scida di Crotone contro una delle grandi favorite per la vittoria finale.

La discesa non è morbida: alla quint’ultima il Foggia, poi Picerno in casa, derby contro la Viterbese, Taranto e finale con il botto ad Avellino contro la formazione allenata dall’ex allenatore della Viterbese Roberto Taurino. «La partenza è contro una neopromossa è vero, ma contro una neopromossa forte – avverte tutti mister Menichini – in panchina hanno un allenatore preparato come Pazienza e sul mercato hanno preso gente come Gonnelli dal Cesena e Neglia dalla Reggiana. L’esordio sarà duro ma ovviamente bisognerà pensare ad una sfida alla volta, visto che fino al 18 dicembre non ci saranno soste».

E a dicembre, il 4, ci sarà anche lo storico derby in serie C contro la Viterbese: in casa lo giocherà il Monterosi se a Pontedera o a Viterbo, solo il tempo lo dirà. «Contro la Viterbese sarà una partita particolare inutile nasconderlo – ammette Menichini – ma dicembre è lontano e ci penseremo più in là». Prima c'è da pensare anche a chiudere il mercato con gli ultimi sei giorni che dovranno portare alla soluzione legata alla partenza di Alessandro Di Paolantonio. Il centrocampista ha chiesto la cessione con il Monterosi che intende accontentarlo a patto che arrivino offerte congrue. Il direttore generale Fabrizio Lucchesi, da lunedì sarà a Milano per seguire da vicino gli ultimi giorni di mercato.