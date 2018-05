Monterosi, distrutto da un incendio un capannone agricolo. Esplode bombola di gas

di Ugo Baldi

Un incendio ha distrutto un capannone agricolo a Monterosi. La fumata nera del rogo era visibile da diversi chilometri di distanza. Per domare le fiamme sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Viterbo e di Campagnano.



A prendere fuoco una struttura coperta in cui erano stati rimessi attrezzi agricoli, materiale di risulta e un trattore, che è andato distrutto. Il deposito viene usato durante il periodo invernale anche come ricovero di animali. All’interno vi erano anche delle bombole di gas; una di queste è esplosa per il calore che si è sprigionato durante l'incendio all’interno del capannonne, provocando un forte boato.



L'allarme è scattato intorno alle ore 8 e, stando ai primi accertamenti, il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito. Le fiamme si sono rapidamente estese alla struttura, per la presenza di materiale infiammabile che si è propagato in un attimo fino al tetto.

