Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:55

Una sconfittta che brucia per il Monterosi al Rocchi. Monterosi e Catania si affrontano con i moduli annunciati alla vigilia: canonico 3-5-2 per D’Antoni che conferma l’undici che ha battuto la Paganese, Marcianò tra i pali a parte, domenica scorsa mentre gli etnei, per il galà del Rocchi, si vestono con un 4-3-3 molto offensivo. Il vento che soffia forte a via della Palazzina condiziona un po' la gara con le due compagini che cercano di giocare palla a terra sin dai primi minuti.

Il primo squillo è del Catania: il baby prodigio Moro, otto gol per lui finora, si gira in un fazzoletto e spara verso Marcianò che è reattivo e devia in calcio d’angolo con un intervento plastico. I siciliani fanno la partita e non sembrano risentire della crisi societaria che ha portato i calciatori a mettere in mora la società per il mancato pagamento degli stipendi di agosto e settembre. Il match non è bellissimo: molto tatticismo e poche occasioni: al 23’ Cancellieri ci prova con un sinistro che termina abbondantemente oltre la traversa della porta difesa da Sala. Al 27’ il Catania passa in vantaggio: uscita difensiva sbagliata da Mbende, Ceccarelli serve un assist al bacio per Moro che davanti a Marcianò è una sentenza e realizza il nono centro di un torneo finora superlativo.

La reazione del Monterosi è blanda: Cancellieri ha la mira sbilenca mentre davanti Costantino e Polidori si sbattono senza particolari effetti. Lo stesso Polidori al 38’ ha una buona occasione ma il suo colpo di testa è troppo centrale. Al 40’ Russini sfiora il 2-0 del Catania con un sinistro che esce di un niente. Il secondo tempo scatta con gli stessi 22 uomini in campo. Al 2’ doccia fredda per il Monterosi che incassa il raddoppio del Catania: punizione magistrale di Russini e etnei avanti di due reti. Al 9', però, il Monterosi torna in vita: Costantino viene atterrato in area di rigore e Angelucci consegna il calcio di rigore trasformato con freddezza da Polidori. Lo stesso Polidori spreca una grande occasione per il pari sbagliando il controllo a tu per tu con Sala. La legge del calcio non perdona e Greco, su dormita di Rocchi, beffa la difesa del Monterosi realizzando l’1-3. Ormai è un monologo del Catania con Moro che realizza la doppietta personale e l’1-4 ospite.

Un passo indietro pesante per il Monterosi: il 4-1 incassato contro il Catania è un risultato che fa male e riporta l’ambiente biancorosso sulla terra. Al termine del match, il tecnico David D’Antoni, non cerca scuse invitando i suoi a maggiore concentrazione. «Quella di oggi è una partita che ci deve far riflettere – spiega in sala stampa l’allenatore dei biancorossi – non si possono prendere quattro gol su quattro disattenzioni. La sensazione è quella di una squadra non concentrata e questo non possiamo permettercelo in una categoria difficile come la serie C. Ai ragazzi chiederò di fare un passo indietro e ragionare sugli errori commessi oggi: i troppi complimenti delle scorse settimane ci hanno fatto un po' sedere e questo non deve accadere mai più».