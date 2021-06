Il suo mentore è Ivo Iaconi, ex tecnico della promozione del Frosinone in serie B per il quale ha giocato. Da domenica scorsa anche Davide D'Antoni, protagonista dalla panchina dello storico passaggio del Monterosi in serie C, può fregiarsi di aver portato una sua creatura tra i professionisti.

Da calciatore, il tecnico nato a Capranica il 18 gennaio del 1979, albergava in mezzo al campo: era uno di quei centrocampisti pensanti che ha collezionato in carriera oltre 300 presenze tra i professionisti, con la ciliegina dell'esordio in serie A avvenuto con la maglia dell'Empoli il 25 ottobre del 1998. Ma si sa, i centrocampisti si sentono allenatori già quando corrono e comandano in campo e allora ecco che per D'Antoni è stato naturale iniziare l'avventura in panchina. Un'avventura sublimata dal binomio instaurato con il Monterosi, con il quale ha vissuto quattro stagioni, una in Eccellenza e tre in serie D, vincendo due campionati e totalizzando la cifra monstre di 250 punti. Un legame viscerale che D'Antoni sente dentro di sé, ma che ancora non comunica se proseguirà anche in C o meno.

Si dice che i giorni successi al trionfo siano quelli più belli: per lei è così?

«Assolutamente sì. Lunedì mattina mi sono svegliato con la sensazione di aver fatto qualcosa di speciale. In questi anni, nel Lazio, l'unica squadra che si è giocata sempre i campionati per vincere è stata il Monterosi. Potevamo arrivare in serie C prima, ma evidentemente il nostro destino era questo».

Il 3-5-2 è il suo marchio di fabbrica: contano più i moduli o le alchimie che si creano dentro un gruppo squadra?

«I moduli contano, ma contano più l'ambiente e le condizioni in cui un gruppo si trova a lavorare. A Monterosi è successo qualcosa di speciale: dal presidente al magazziniere tutti hanno remato dalla stessa parte. Voglio fare una menzione speciale per il nostro diesse Emiliano Donninelli. Ha scovato giocatori importanti e giovani già pronti portando avanti trattative lampo e segrete: merita di lavorare tra i professionisti».

E D'Antoni cosa farà: dopo tanti sacrifici per ottenere la C la vivrà alla guida del Monterosi?

«Il mio cuore è qui e resterei a Monterosi per sempre. Però voglio parlare con il presidente per capire programmi e intenzioni. Con Capponi ho un rapporto paterno; abbiamo iniziato questo splendido viaggio insieme e spero ci siano i presupposti per continuarlo fianco a fianco».

Secondo lei, in vista della C, questo Monterosi ha bisogno di tanti innesti o solo di modifiche importanti ma limitate nel numero?

«Quando dentro uno spogliatoio nascono determinati equilibri non è mai consigliato stravolgere tutto. Però la serie C è una categoria crudele: da calciatore l'ho vissuta molto e so quanto può essere dura. Dipenderà da quali saranno gli obiettivi di cui parlavo prima e dalle variabili come quella del girone. Sono sicuro però che il Monterosi avrà la forza e l'organizzazione per fare bene anche tra i professionisti».



