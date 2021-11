Monterosi: D Antoni non è più l allenatore. Sulla panchina biancorossa in arrivo Leonardo Menichini

La sconfitta contro la Turris, arrivata domenica scorsa, costa la panchina al tecnico del Monterosi, David D'Antoni. Fatali le quattro sconfitte di fila incassate nel girone C. In pole per sostituirlo, il ronciglionese Leonardo Menichini, ex vice di Carlo Mazzone e allenatore che ha portato la Salernitana in serie B tre anni fa.