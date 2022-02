Domenica 6 Febbraio 2022, 06:35

Ripartire dal Taranto per cancellare le ultime due, amare, sconfitte. Il Monterosi torna in campo al Rocchi, dove alle ore 17,30 attende la visita del Taranto per la giornata numero 25 del girone C. Negli occhi ancora la sconfitta fastidiosa incassata contro il Bari, vissuta tra errori tecnici e rammarico per certe decisioni arbitrali che hanno portato al duro sfogo del presidente Luciano Capponi. Il Bari però rappresenta il passato: oggi, sulla strada di Adamo e compagni, ci sarà un’altra pugliese.

Nella Tuscia sbarca il Taranto guidato da Giuseppe Laterza, avversario scomodo che viaggia a quota 33 punti in classifica, in piena corsa per i playoff. Gli ionici sono una neo promossa come il Monterosi, ma rappresentano una piazza con blasone da categorie superiore e una società forte che nel giro di tre anni vuole lottare per il salto in B. In rosa, i pugliesi, hanno gente come Saraniti, attaccante ex Viterbese, Giovinco, Ferrara, Manneh e tanti altri. Il Monterosi però, non può permettersi passi falsi: la classifica è ancora in media con gli obiettivi stagionali, ma dopo gli stop contro Palermo e Bari urgono punti.

«Ai ragazzi, in queste ultime due gare, è mancato soltanto il risultato – spiega alla vigilia il tecnico del Monterosi Leonardo Menichini – abbiamo pagato un pizzico di inesperienza e contro avversari forti e blasonati come i nostri ultimi due non puoi permetterti il minimo errore. Oggi sfidiamo un altro avversario di spessore: il Taranto ha la salvezza in pugno e gioca con spensieratezza: sarà difficile ma vedremo in campo un Monterosi pronto alla battaglia». Una squadra che pian piano sta ritrovando tutti i propri interpreti: su tutti il recupero dell’attaccante Rocco Costantino che, dopo i venti minuti in campo contro il Bari, si candida per partire dall’inizio. «Costantino per noi è molto importante – non nega l’imprescindibilità della punta mister Menichini – ma la squadra è stata in grado di vincere anche senza di lui. E’ chiaro che dobbiamo aumentare la nostra produzione offensiva e lui può essere il terminale giusto».

I biancorossi si offriranno al Taranto quasi al completo: recuperato anche Basit che dovrebbe partire però dalla panchina. Qualche cambio in vista per Menichini: Cancellieri torna dal primo minuto, così come Rocchi sulla linea difensiva. In casa Taranto assenti per squalifica Civilleri e Bellocq con Laterza orientato a confermare il classico 4-2-3-1.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Rocchi, Tartaglia, Borri; Verde, Buglio, Franchini, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban. All. Menichini.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Ferrara, Marsili, Riccardi, De Maria; Benassai, Versienti; Giovinco, Manneh, Falcone; Saraniti. All. Laterza.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.