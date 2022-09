Monterosi, contro la Juve Stabia arriva la prima sconfitta. Troppi cambi per i biancorossi, Mignanelli li punisce

Prima sconfitta stagionale per il Monterosi che cede 1-0 in casa contro la Juve Stabia. Una sconfitta amara per la formazione biancorossa che ha pagato un primo tempo giocato sotto ritmo, senza che l’assalto finale con il miracolo di Barosi, portasse al pari.

E’ apparso particolarmente eccessivo il turnover adottato dal tecnico Leonardo Menichini, che ha sorpreso tutti con l’undici iniziale. Fuori contemporaneamente Carlini, Verde e Costantino con la squadra che nella prima parte di gara ne ha risentito. A decidere una rete dell'ex Viterbese Mignanelli alla mezz'ora della ripresa. Dieci minuti prima, Pandolfi ha fallito un calcio di rigore.



Monterosi (4-3-1-2): Alia 6; Di Renzo 6, Mbende 6, Borri 5,5, Tartaglia 5,5 (33’s.t. Liga 6); Parlati 5,5 (25’s.t. Burgio 6), Lipani 5,5, Gasperi 5,5 (14’s.t. Verde 5,5); Santarpia 5,5; Di Francesco 5,5 (29’s.t. Carlini 6), Rossi 5,5 (14’s.t. Costantino 5,5). All. Menichini 5,5.Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6,5; Maggioni 6 (42’s.t Vimercati s.v.), Cinaglia 6, Caldore 6,5, Mignanelli 7; Altobelli 6, Maselli 6 (28’s.t. Silipo 6), Gerbo 6 (28’s.t. Berardocco 6); Scaccabarozzi 6, Pandolfi 5 (42’ s.t. Peluso s.v.), Bentivegna 6 (10’ D’Agostino 6). All. Colucci 6,5.Arbitro: Madonia di Palermo 5,5.Reti: 30's.t. Mignanelli rig.Note - ammoniti: Gasperi, Caldore, Barosi, D'Agostino, Bentivegna.