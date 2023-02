Domenica 5 Febbraio 2023, 05:50

La sfida in programma oggi, calcio d’inizio ore 14,30 in casa della Turris per la ventiseiesima giornata del girone C, non deciderà la corsa salvezza del Monterosi ma segnerà una tappa fondamentale del cammino salvezza. Il match in programma in Campania, somiglia a quelle tappe del Giro d’Italia che arrivano ad inizio dell’ultima settimana: le occasioni per recuperare ci sono ma l’indirizzo preso il più delle volte, è quello che decide la corsa. I biancorossi viaggiano con 27 punti in classifica: quattro in più della Turris che si aggrappa alla sfida di oggi per accorciare le distanze e tenere vivo il sogno salvezza.

Nelle ultime sette trasferte il Monterosi ha perso sei volte vincendo soltanto in casa della Juve Stabia, mentre la Turris in casa non vince addirittura dal 14 settembre quando sconfisse 2-1 il Taranto con i campani che hanno la peggior difesa del torneo avendo incassato 42 gol. Insomma la posta in palio è pesante con il Monterosi che vuole arrivarci pronto sia nella testa che nelle gambe. «Il campionato non si decide oggi – spiega alla vigilia il tecnico dei viterbesi Leonardo Menichini – ma è innegabile che quello odierno rappresenta uno snodo cruciale nel nostro percorso. Affrontiamo un avversario che ha una rosa importante e che mercoledì se l’è giocata alla pari in casa del Catanzaro: non mi spiego la loro posizione in classifica».

Una squadra che fatica a vincere in casa la Turris e una che in trasferta ha vinto soltanto tre volte il Monterosi: su questo verterà la contesa. «In trasferta abbiamo fatto fatica tra novembre e dicembre ma per il resto siamo stati sempre all’altezza. Dobbiamo salvarci e non che si possa pretendere che una squadra giovane come la nostra vada a vincere su tutti i campi». Oggi inoltre, Costantino e compagni, troveranno un ambiente caldo: a Torre del Greco sono attesi più di 2000 spettatori.

«Lo scorso anno vincemmo giocando una grande partita – ricorda Menichini – mentre all’andata perdemmo 5-3 una sfida stranissima. Il girone di ritorno racconta sempre un’altra storia ma noi dobbiamo restare concentrati sul campo senza farci condizionare da fattori esterni». In difesa ritorna Mbende che riprenderà il suo posto, con Menichini che va verso la conferma del 4-3-1-2 con Carlini e Della Pietra pronti a tornare dall’inizio.

Così in campo:

TURRIS (4-3-3): Fasolino, Vitiello, Di Nunzio, Miceli, Boccia; Maldonado, Di Franco, Acquadro; Guida, Longo, Leonetti. All. Salvatore (Fontana squalificato).

MONTEROSI (4-3-1-2): Forte; Piroli, Mbende, Borri, Tartaglia; Parlarti, Santoro, Gasperi; Carlini; Costantino, Della Pietra. All. Menichini.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como.