Il Monterosi centra la terza vittoria di fila e vola in zona play-off

Domenica 17 Ottobre 2021, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 18:17

Il Monterosi batte 1-0 la Paganese e porta a casa la terza vittoria consecutiva che consente alla compagine allenata da David D’Antoni di volare in piena zona playoff nel girone C. Al 38’ il vantaggio del Monterosi: azione da manuale con Di Paolantonio che pesca in area Polidori che di testa serve un cioccolatino a Costantino che deve solo depositare in rete.

MONTEROSI-PAGANESE 1-0

MONTEROSI (3-5-2) Borghetto 6 (dall’11’ s.t. Alia 6); Mbende 6,5, Rocchi 6,5, Piroli 6,5; Verde 6, Franchini 7, Di Paolantonio 7,5, Adamo 6 (dal 36’ s.t. Parlati 6), Cancellieri 6,5 (dal 36’s.t. Polito 6); Costantino 6 (dal 43’ Caon), Polidori 6. (Buono, Luciani, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Buglio). All. D’Antoni 7

PAGANESE (3-5-2) Baiocco 7; Bianchi 5,5, Schiavi 6, Scanagatta 5,5 (dal 12’ Sbampato 5,5); Zanini 5,5, Volpicelli s.v. (dal 17’ s.t. Sussi 6), Tissone 6, Firenze 6, Manarelli 5 (dal 32’s.t. Viti 5,5); Castaldo 6, Guadagni 5,5 (dal 32’s.t. Vitiello 5,5). (Pellecchia, Caruso, Perlingieri, Pica, Iannone, Del Regno). All. Grassadonia 5

ARBITRO Marini di Trieste 6,5

RETE: Costantino al 38' pt.

NOTE paganti 315, incasso di 2066 euro. Ammoniti Franchini, Scanagatta, Sbampato, Polidori. Angoli 4-4