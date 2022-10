Lunedì 24 Ottobre 2022, 06:25

Il ritorno al Rocchi dopo sei mesi, la ricerca della seconda vittoria consecutiva e un avversario che ha cambiato allenatore tre giorni fa. Stasera, calcio d’inizio ore 20,30, il Monterosi riceva la visita del Monopoli per la decima giornata del girone C.

I biancorossi sono reduci dall’ottimo successo conquistato nell'infrasettimanale contro la Gelbison ma dovranno convivere con l’emergenza in attacco, visto che non ci saranno né Rossi, che sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica, né Costantino ancora ai box dopo l’infortunio rimediato nel riscaldamento a Pescara. Per il ritorno al Rocchi il tecnico dei biancorossi Leonardo Menichini prepara una squadra frizzante, con Carlini uomo simbolo e fantasista con i gol nei piedi.

Dall’altra parte un Monopoli che ha appena cambiato, a sorpresa, la guida tecnica. Via Giuseppe Laterza, dentro un altro Giuseppe: quel Pancaro che da calciatore ha vissuto anni d’oro con le maglie di Lazio e Milan. In poco tempo Pancaro non potrà cambiare radicalmente la fisionomia di una squadra che non sta funzionando: i pugliesi sono infatti al nono posto con 13 punti e martedì scorso hanno fatto soffrire la capolista Catanzaro. Insomma per il Monterosi non sarà una gara semplice da affrontare.

«Come tutte le altre d’altronde – dice alla vigilia Menichini – abbiamo avuto un pochino di tempo in più per preparala e soprattutto ci evitiamo un viaggio lungo che avrebbe potuto penalizzarci dopo il turno infrasettimanale. Non nascondo che tornare a Viterbo è per noi una liberazione: ci siamo allenati ieri con calma e andremo oggi allo stadio due ore prima della partita». Una partita che conterà molto per il futuro: in caso di tre punti oggi, per il Monterosi potrebbero aprirsi scenari di classifica allettanti, anche se Menichini preferisce volare basso.

«Stiamo vedendo un campionato nel quale si possono perdere punti contro tutti, vedi il Messina che rifila quattro gol al Latina – spiega – e parlare di classifica oggi non ha veramente senso. Chiaro, vincere è sempre importante. Pancaro apporterà qualche modifica ma credo che in linea di massima vedremo un Monopoli simile a quello osservato finora». Nel Monterosi out Rossi e Costantino: in avanti Carlini affiancherà Santarpia mentre in difesa dovrebbe tornare Piroli dal primo minuto.

Così in campo:

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia; Verde, Parlati, Lipani, Di Paolantonio, Cancellieri; Carlini, Santarpia. All. Menichini.

MONOPOLI (3-5-2): Nocchi; Bizzotto, De Santis, Fornasier; Viteritti, Hamlili, De Risio, Bussaglia, Pinto; Montini, Simeri. All. Pancaro.

Arbitro: Michele Giordano di Novara.