Domenica 30 Gennaio 2022, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 13:30



Battere il mercato e soprattutto l'emergenza. Il Monterosi, oggi pomeriggio, avrà tre avversari da superare. Alle 17,30, al Renzo Barbera di Palermo, andrà in scena la ventiquattresima giornata del girone C. Di fronte alla matricola viterbese, il prestigio del Palermo, avversario blasonato e ammantato da un velo di ammirazione per quanto fatto nella propria storia calcistica.

I rosanero viaggiano al sesto posto con 34 punti e durante la sosta natalizia e pandemica hanno portato sulla panchina Silvio Baldini, ex allenatore dell'Empoli in serie A. Questa cornice lascia intuire le difficoltà che il Monterosi incontrerà oggi.

La compagine allenata da Leonardo Menichini ha vissuto una settimana complicata: sono partiti due pezzi da novanta come Alessandro Di Paolantonio e Alessandro Polidori, mentre Davide Buono va verso l'Ostia Mare in serie D e Ciro Polito è stato ceduto in prestito alla Viterbese in cambio del portiere classe 2000 Riccardo Daga. In più, in queste settimane, i biancorossi devono convivere con diversi infortuni che hanno messo fuori gioco elementi importanti come Danilo Piroli, Andrea Errico e Simone Franchini e con il solito dubbio del recupero o meno della stella Rocco Costantino, fuori ormai dallo scorso 30 ottobre.

C'è da dire che la rosa a disposizione di Menichini garantisce i giusti ricambi, con la squadra che arriva dal bel successo di domenica scorsa contro il Potenza. «Il mercato c'è sempre stato ed è normale che alcuni calciatori cambino maglia durante la sessione invernale spiega Menichini la sessione di trattative invernale è quella più fastidiosa, visto che si gioca. Noi però dobbiamo pensare al campo: affrontiamo un avversario forte che con la serie C non c'entra nulla. Dovremo giocare con la stessa intensità di domenica scorsa: sono sicuro che la prestazione la tireremo fuori».

I viterbesi si presenteranno al Barbera confermando il modulo adottato domenica contro il Potenza: 4-4-2 pronto a mutare in corso d'opera. «Vedremo chi avrò a disposizione, la squadra si è allenata bene, con intensità ma questo accade sempre. La formazione la vedrete domenica, il Palermo non ha bisogno di vantaggi».

COSÌ IN CAMPO

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Doda, Lancini, Marconi, Giron; Odjer, De Rose; Silipo, Fella, Felici, Brunori.

Monterosi (3-5-2): Alia; Mbende, Tartaglia, Borri; Verde, Adamo, Parlati, Franchini, Cancellieri; Ekuban, Buglio.

Arbitro: Nicolini di Brescia.