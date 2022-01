Il Monterosi batte in rimonta il Potenza: al Rocchi finisce 3-1 con super Adamo

Il Monterosi batte 3-1 il Potenza, vincendo in rimonta una gara dominata e decisa dalle giocate di Adamo e del nuovo arrivato Ekuban che nel secondo tempo si procura il rigore che spacca il match. Romero porta in vantaggio il Potenza, ma la doppietta di Adamo ed il primo gol tra in professionisti del giovane Caon fissano il punteggio sul definitivo 3-1 con il Monterosi che vola a quota 24 punti in classifica allontanando la zona retrocessione e soprattutto mandando un segnale di forza importante, avendo vinto una gara nonostante i dieci giocatori assenti.

MONTEROSI (4-4-2) Alia 6; Borri 6, Tartaglia 6,5, Rocchi 6,5, Tonetto 6; Adamo 7,5, Parlati 6,5, Basit 6 (dal 44’ p.t. Ekuban 6,5), Cancellieri 6,5 (dal 43’ s.t. Mbende s.v.); Buglio 6,5, Artistico 6 (dal 23’ s.t Caon 7). (Basile, Fiaschetti, Follo, Del Vescovio, Feudo, Del Canuto, D’Antonio). All. Menichini 7,5

POTENZA (3-5-2) Marcone 5,5; Gigli 5,5, Piana 5,5, Cargnellutti 5,5 (dal 24’ s.t. Salvemini 5,5); Zenuni 6 (dal 24 s.t. Bucolo 5,5), Coccia 6, Ricci 5,5 (dal 37’ s.t. Guaita 5,5), Zampano 5,5 (dal 32’ s.t. Dkidak 5), Costa Ferreira 5; Romero 6, Burzio 5. (Greco, Iacovino, Vecchi, Koblar, Sandri, Bruzzo, Volpe, Zagaria). All. Trocini 5

ARBITRO Pascarella di Nocera Inferiore 6,5

MARCATORI Romero (P) all’11’ p.t.; Adamo (M) al 9’ e su rigore al 25’, Caon (M) al 40’ s.t.

NOTE paganti 285, incasso di 1.741 euro. Ammoniti Romero, Buglio, Ricci, Cargnellutti, Caon. Angoli 5-0

MIGLIORE Adamo 7,5.