Monterosi, l'Avellino è troppo forte: Carriero e Kanoutè fermano i viterbesi. Al Partenio finisce 2-0

Il Monterosi perde 2-0 in casa dell’Avellino ed esce dal Partenio con zero punti e la terza sconfitta rimediata nelle ultime quattro gare giocate nel girone C. I biancorossi sono ancora fuori dalla zona playout, ma martedì prossimo, nel match casalingo contro il Messina, non potranno permettersi passi falsi. A decidere le sorti della gara giocata al Partenio, le reti di Carriero al 25' del primo tempo e di Kanoutè al 79'. Adamo e compagni se la sono giocata alla pari nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno fatto fatica a rendersi pericolosi con l'Avellino che ha controllato senza rischiare quasi niente.

AVELLINO (4-2-3-1): Pane; Ciancio, Silvestri, Bove, Tito (dall’83’ Scognamiglio); Carriero, Aloi (dall’83’ Matera); Rizzo (dal 67′ Kragl), Kanouté, Di Gaudio (dal 46′ Micovschi); Plescia (dal 67′ De Francesco). All. Braglia.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi; Verde (dal 77′ Milani), Buglio, Parlati (dal 58′ Franchini), Adamo (dal 58′ Errico), Tonetto; Caon (dal 22′ Ekuban), Artistico (dal 58′ Costantino). All. Menichini.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Reti: 25’ Carriero, 79’Kanoute.

Note – ammoniti Rocchi, Adamo, Buglio, Silvestri, Aloi, Matera.