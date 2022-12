Monterosi e Avellino non si fanno male: al Rocchi finisce 0-0 e capitan Piroli fa la proposta di matrimonio

Non si fanno male Monterosi ed Avellino con la cosa più emozionante che arriva alla fine, quando il capitano dei viterbesi Piroli chiede alla sua fidanzata di sposarlo con tanto di consegna di anello in campo. La partita finisce invece 0-0 con i biancorossi che portano a casa il terzo risultato utile consecutivo in casa ma non riescono a lasciare la zona play-out anche se c’è da dire che se il campionato fosse finito oggi i biancorossi sarebbero salvi. Due le grandi occasioni: per Parlati nel primo tempo, e per Moretti dell’Avellino nella ripresa.

MONTEROSI (4-4-1-1) Moretti 6,5; Piroli 6 (dal 30’ s.t. Verde 6), Borri 7, Tartaglia 6, Mbende 6; Gasperi 6, Lipani 6, Parlati 5,5, Cancellieri 6; Di Paolantonio 6; Costantino 6. (Basile, Malatesti, Burgio, Giordani, Di Francesco, D’Antonio, Tolomello, Cirone, Ferreri, Di Renzo). All. Menichini 6

AVELLINO (4-3-3) Pane 6,5; Ricciardi 6, Moretti 6,5, Auriletto 6 (dal 45’s.t. Aya s.v.), Tito 6; Casarini 6, Franco 6 (dal 18’s.t. Maisto 6), Dall’Oglio 6; Murano 5,5 (dal 18’s.t. Trotta 5,5), Gambale 5,5, Russo 6 (dal 36’s.t. Di Gaudio 5,5). (Pizzella, Antignani, Scognamiglio, Garetto, Tarcinale, Solaro). All. Rastelli 6

ARBITRO Frascaro di Firenze 6,5

NOTE paganti 560, incasso di 5.819 euro. Ammoniti Parlati, Tito, Franco e Cancellieri. Angoli 6-3

MIGLIORE Borri 7