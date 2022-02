Mercoledì 2 Febbraio 2022, 06:15

Cancellare il risultato, ma ripartire dalla prestazione per provare a fermare la capolista. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 14,30, il Monterosi riceve al Rocchi la visita del Bari. I pugliesi allenati dal tecnico Michele Mignani, stanno dominando il girone C con un bottino di punti conquistati finora che segna 48 nel pallottoliere; sette in più delle inseguitrici Turris, Avellino e Monopoli.

Questi dati spiccioli rendono già bene l’idea delle difficoltà che Adamo e compagni dovranno superare oggi per portare a casa un risultato positivo. A far ben sperare il tecnico Leonardo Menichini, alle prese con i soliti problemi di formazione, è la bella prestazione che i suoi hanno sciorinato a Palermo. Alla fine è arrivata la sconfitta è vero, ma il Monterosi se l’è giocata contro un avversario forte che sta vivendo un momento di forma particolarmente propizio. Proprio dalla performance in Sicilia vuole ripartire Menichini.

«A Palermo abbiamo giocato bene, con personalità nonostante assenze e forza dell’avversario – spiega il tecnico del Monterosi – contro certi avversari il risultato è condizionato dalla loro giornata, ma noi sentiamo di potercela giocare anche contro la squadra più forte del girone». E già, il Bari, che oggi sarà privo degli squalificati Frattali e Ricci, ma che recupererà due pezzi da novanta come Pucino e D’Errico, può contare su una rosa stellare con la presidenza De Laurentis che quest’anno non vuole fallire il salto in serie B.

«Il Bari non devo presentarlo certo io – argomenta Menichini – con questa categoria non c’entrano nulla e quest’anno hanno trovato anche il progetto tecnico giusto vista la qualità dell’allenatore Mignani. Hanno soluzioni in tutti i reparti, ma le partite iniziano da 0-0 e domenica scorsa la Paganese è stata molto brava nel metterli in difficoltà». Difficoltà che spera di riproporre oggi la compagine viterbese, anche se Menichini dovrà fare i conti ancora una volta con l’infermeria. Torna Rocco Costantino, tra i convocati; fuori Errico e Basit.

Intanto il mercato si è chiuso senza ulteriori colpi. David Buono rescinde il contratto e passa alla Sambenedettese. Soddisfatto del mercato Menicihi: «Il club si era mosso prima e nella direzione giusta».

COSÌ IN CAMPO

Monterosi (4-4-2): Alia; Rocchi, Tartaglia, Mbende, Verde; Cancellieri, Buglio, Parlati, Adamo; Ekuban, Artistico. All. Menichini.

Bari (4-3-1-2): Polverino; Belli, Celiento, Terranova, Pucino; Maiello, Maita, Scavone; D’Errico; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Di Graci di Como.