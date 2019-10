Montefiascone, ruba la corrente al vicino di casa

Ruba la corrente al vicino di casa, i carabinieri denunciano un italiano di 35 anni per furto aggravato. E' successo a Montefiascone, dove è stato individuato l'uomo che, allacciandosi abusivamente al contatore del vicino di casa, aveva rubato la corrente elettrica per usarla nel garage. A segnalare l'anomalia era stato il titolare del contatore, perché non gli tornavano i conti in bolletta. L'allaccia abusivo era stato realizzato maneneggiando pericolosamente l'impianto elettrico.

