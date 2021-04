Montefiascone, tentano furto al Todis e distruggono l'uovo dell'Aido

L'uovo dell'Aido di Montefiascone distrutto dai ladri che hanno tentato di svaligiare un supermercato. Non se lo sono portati via, semplicemente lo hanno ridotto in tanti pezzi. Come ogni anno, il gruppo comunale dell'Associazione italiana per la donazione di organi ha organizzato una lotteria pasquale che prevedeva come premio proprio un uovo da 10 chilogrammi, che aspettava all'interno del Todis di essere consegnato al vincitore .

"Questa notte a causa di un tentato furto è andato distrutto. Dispiaciuti per l'accaduto e pur sapendo che il valore simbolico dell'uovo Aido non potrà essere eguagliato - fanno sapere dall'associazione - il consiglio ha deciso di integrare la sorpresa contenuta all'interno dello stesso con un buono di 100 euro da spendere presso il supermercato Todis e 50 euro di buoni carburanti".

L'estrazione avverrà questa sera con il primo numero che uscirà sulla ruota di Roma.

