Montefiascone, live dei Secondo Tempo per raccogliere fondi per l'Aido. Special guest il testierista di Ligabue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La solidarietà vola sulle note di Ligabue. “L’amore conta”, come il titolo di un suo brano, è l’iniziativa dalla tribute band Secondo Tempo, che si esibirà domani, venerdì 7 dicembre, al palazzetto dello sport di Montefiascone in favore dell’Aido.Aiutati dall’happy hour Secondo Tempo fan club hanno portato avanti durante tutta l’estate con la vendita di magliette con il loro nome . Sul palco con loro stavolta ci sarà una special guest: Luciano Luisi, tastierista di Ligabue. L’idea è nata insieme a Monia Paolini, presidente della sezione di Montefiascone dell’Aido: l’appuntamento è alle 21, il prezzo simbolico di 5 euro sarà per una buona causa.Servirà infatti per l’acquisto di un’altalena inclusiva per il parco giochi al lago. Si tratta una speciale altalena che consente di divertirsi anche ai bambini diversamente abili. Il gruppo comunale Aido di Montefiascone ha preso in considerazione l’idea di donarla, magari insieme ad altri giochi, per rendere più accogliente e vivibile l’area per tutti.E i Secondo Tempo hanno raccolto la sfida di organizzare una serata di beneficenza dove la musica dia voce a temi sociali così importanti.