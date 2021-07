Schianto in moto nella notte, muore 21enne di Montefiascone. Grave l'amico che era con lui

Sabato 10 Luglio 2021, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 13:56

Schianto in moto nella notte, muore 21enne. Federico Baldo ieri all'una era, con un amico, in sella alla sua moto, quanto - per cause ancora da accertare - avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un'auto in sosta.

Per lui non c'è stato niente da fare. L'incidente è avvenuto sul lugo lago di Capodimonte. L'amico è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri e personale sanitario del 118. Federico Baldo aveva 21 anni e viveva a Montefiascone.