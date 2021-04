Si apparta al buio con l'auto, i carabinieri trovano 8 grammi di eroina: arrestato

Eroina nascosta in auto, arrestato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montefiascone, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in una strada buia e isolata un'auto in sosta, appartata, con un uomo a bordo che sembrava in attesa di qualcuno.

Hanno deciso di fermarlo e perquisirlo; durante la perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di due involucri di eroina per un peso complessivo di 8,5 grammi, che immediatamente è stata sequestrata.

L'indagato è stato quindi accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga.

