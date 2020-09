Montefiascone, nuovo ecografo all'avanguardia nel reparto di terapia del dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo investimento della Asl per migliorare la strumentazione negli ospedali del Viterbese. L'ultimo acquisto, per il valore di 23mila euro, è un ecografo di alta gamma e di ultima generazione, entrato in funzione nei giorni scorsi presso l’unità operativa di Terapia del dolore e cure palliative dell’ospedale di Montefiascone, diretta di Giovanni Siena.Dotato di un sistema ecografico multidisciplinare compatto e di una sonda lineare che consente l’utilizzo per incannulamento dei vasi venosi e arteriosi, centrali e periferici, garantisce una valutazione puntuale dei versamenti e dei loro drenaggi. “Il nuovo ecografo di ultima generazione messo a disposizione della struttura – commenta Giovanni Siena – contribuisce a migliorare la qualità delle prestazioni ai nostri pazienti, in quanto consente una maggiore precisione della terapia e delle infiltrazioni”.L’unità operativa, la cui équipe, oltre a Giovanni Siena, è composta dai professionisti Pasqualina Alongi, Annette Huttner e Marco Morucci, ha la sua sede centrale all’ospedale di Montefiascone ed è l’hub di tutta la rete aziendale della terapia del dolore e delle cure palliative. “Una rete articolata su tutta la provincia – prosegue Siena -, della quale fanno parte gli ambulatori presenti nelle strutture ospedaliere di Belcolle, Acquapendente, Tarquinia, Civita Castellana e nelle case della salute di Bagnoregio e di Soriano nel Cimino, garantendo una reale continuità tra ospedale e territorio”.I servizi, oltre che ambulatorialmente, erogano prestazioni di terapia del dolore e di cure palliative anche a domicilio per tutti quei pazienti che non possono recarsi nelle sedi aziendali e che non sono ricoverati in regime di hospice. “L’unità operativa, inoltre – conclude Siena – è il centro aziendale prescrittore della cannabis terapeutica a carico del Sistema sanitario regionale”.Per accedere alla rete della Terapia del dolore e delle cure palliative della Asl di Viterbo, occorre la prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista per la prima visita. Successivamente il paziente viene preso in carico dalla struttura, sia a livello ambulatoriale che domiciliare.