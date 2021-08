Montalto: tre ragazzini trascinati al largo dalla corrente marina, salvati dai bagnini

Giovedì 5 Agosto 2021, 14:16

Altri interventi in mare per gli assistenti bagnanti di Montalto di Castro (Viterbo). Nella mattinata di oggi tre i salvataggi che hanno impegnato il bagnino della Fin Andrea Cecchelli in servizio sulla torretta comunale.

Nel primo intervento due bambini di 13 anni di Terni stavano facendo il bagno nel tratto di costa davanti la spiaggia libera di piazzale Tirreno, quando improvvisamente la forte corrente marina li ha trascinati al largo. Con il supporto dell'assistente bagnanti dello stabilimento balneare Ippocampo, i ragazzini sono stati tratti in salvo.

Qualche ora più tardi stesso scenario che ha riguardato una bambina di otto anni di Montalto, trasportata al largo dalla corrente marina. Anche in questo caso immediato è stato l'intervento del bagnino che ha riportato a riva la ragazzina. Tutti non hanno riportato conseguenze, ma solo tanto spavento. Sull'accaduto è stata informata la Guardia costiera.

Anche nella giornata di domenica i bagnini del litorale sono dovuti intervenire per salvattaggi in mare. Una situazione che desta preoccupazione e il consiglio ai bagnanti è sempre lo stesso, ovvero di non fare il bagno quando viene issata la bandiera rossa che segnala le avverse condizioni meteo marine.