Montalto: tentano un furto in un'auto in sosta, arrestati

Due gli arresti avvenuti nelle scorse ore da parte dei carabinieri di Montalto di Castro. Si tratta di due individui che sono stati sorpresi dai militari della stazione locale mentre stavano rubando una borsa e una valigetta all’interno di un’auto in sosta in una via del centro di Montalto di Castro. Una volta bloccati, i carabinieri li hanno condotti in caserma per gli accertamenti di rito. In seguito sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Tuscania in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Civitavecchia.